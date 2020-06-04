Смартфон HTC Desire 20 Pro получит процессор Snapdragon 665

04.06.2020, 12:01, Новости дня

Компания HTC в скором времени представит новый смартфон под названием Desire 20 Pro.

Вместе с тем аппарат относится к среднему сегменту, о чем свидетельствуют его технические характеристики. Смартфон получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с восьмью ядрами, а также видеоадаптер Adreno 610. Кроме того, размер дисплея аппарат составит до 6,5 дюймов при разрешении 2340 на 1080 пикселей. Для одинарной фронтальной камеры предусмотрели отверстие.

В свою очередь, основной модуль имеет 4 объектива на тыльной стороне, где также разместится сканер отпечатков пальцев. Смартфон имеет 6 гигабайт оперативной памяти, а также функционирует на базе современной операционной системы Android 10.