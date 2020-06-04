В сеть утекли характеристики смартфона Redmi 9

04.06.2020, 12:01, Новости дня

Пользователям доступны изображения нового смартфона Redmi 9, который обладает тройной камерой.

По фотографиям можно рассмотреть, что автомобиль имеет вертикальное расположение модулей, под которыми установлен дактилоскопический сканер. В свою очередь, дизайн смартфона под многим элементам схож с флагманскими версиями Redmi K30 и Redmi K30i. Что касается камер, то они имеют сходства с актуальным девайсом Redmi Note 8 Pro.

О производительности модели известно, что смартфон получит мощный процессор Helio G80. О габаритах смартфона свидетельствует крупный дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Также в числе достоинств аппарата указывается усиленный аккумулятор на 5000 мАч.