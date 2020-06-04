Скандалы: Переговоры в полях и лесах

04.06.2020, 12:00, Разное

Как российские олигархи «решают вопросы» на самоизоляции

По прогнозам ЦБ России, во втором квартале 2020 года падение ВВП составит 8%, по итогам года — 4-6%. Всему виной «замороженная» в период пандемии экономика, но свой вклад в отрицательную динамику внесут и сложности при ведении деловых переговоров во время самоизоляции. Большой да и не самый крупный бизнес не доверят свои секреты цифровым технологиям и предпочитает обговаривать сделки и контракты при личном общении.

«Сначала действительно была такая проблема, — рассказывает владелец IT-компании, работающей с государственными монополиями. — Мы уехали из Москвы в загородный дом в конце марта. Когда освоились, нашли прекрасное решение: проводим деловые встречи в поле или на лесной опушке. Гуляем и договариваемся. Это безопасно и даже как-то расслабленно проходит». «С личным общением я не вижу проблем, — добавляет крупный оптовик автомобильных запчастей и инструментов для ремонта техники. — Все уехали за город уже довольно давно, кто здоров, а кто болен, уже известно. Пропуска у всех есть, в гости друг к другу ездим, в бани ходим. Да и вообще, сложно испугать коронавирусом тех, кто прошел 1990-е».

Но разъезжать по загородным угодьям и бродить по весенним полям готовы не все, да и время на это не все смогут найти. «Все жалуются, что работать стало гораздо сложнее, так как нет личного общения, на которое очень много завязано, — рассказывает топ-менеджер металлургической компании. — На это жалуются все: маркетинг, IR, GR департаменты. Сейчас они в основном по телефону общаются, телефонной связи доверяют больше, чем Zoom и WhatsApp. Стало достучаться сложнее. Если раньше ты мог прийти в нужный тебе кабинет в министерстве и договориться о встрече, то сейчас приходится писать официальные письма, они неизвестно куда попадают, потом пропадают. Дозвониться никуда невозможно. Из-за этого процессы замедлились».

«Договариваться о всяких «шуры-муры» по зуму и скайпу, конечно, никто не будет, — соглашается крупный московский риелтор. — Тут нужны взгляды, интонации, ощущения. Люди, которые в нашей отрасли решают вопросы, они, как правило, возрастные. Устройствам не доверяют. Обо всем только лично. Так что все ждут окончания режима самоизоляции».

Среди опрошенных Forbes предпринимателей были и те, кто уверял, что им скрывать нечего, поэтому они спокойно ведут деловые переговоры с помощь мессенджеров и мобильной связи, но при этом признавали, что цифра не может заменить человеческого общения.

Председатель совета директоров IBS Анатолий Карачинский отмечает, что переход к удаленной работе в период пандемии принес проблемы почти всем, кто занимается продажами. Все «сейлзмены», по его словам, отмечают, что почти нет проблем в работе со старыми клиентами при использовании систем общения в удаленном режиме. Но есть большая проблема с поиском новых клиентов, потому что традиционные методы (конференции, выставки и другие мероприятия, где можно познакомиться с новыми клиентами) исчезли. То, что люди не умеют общаться по-новому, — «глобальная проблема, слом парадигмы», говорит он. Людям придется заново учиться. Хорошо это или плохо? Карачинский считает, что хорошо, поскольку «это инновации». «Как только люди начинают думать, всегда становится интересно», — говорит Карачинский.

Самоизоляция создала проблемы не только с поиском новых клиентов, но и с отбором инвестиционных проектов. В фонде RTP Global миллиардера Леонида Богуславского F 64, например, сейчас проводят сделки только с теми компаниями, в которых уже знают основателей, команду и встречались с ними ранее, до эпидемии. «Пока решили, что не будем инвестировать в компании, где никто из нас физически не встречался с командой проекта», — объясняет Богуславский. Он еще отмечает возникшие проблемы с рекрутингом. «Так как мы стартовали большой фонд в начале этого года, то основная задача сейчас — значительно увеличить нашу команду RTP Global в Америке, Европе и Азии, — рассказывает предприниматель. — Сейчас интервьюируем кандидатов в Zoom, но в конце процесса, конечно, надо встречаться в офлайне. Надеемся, такие возможности появятся через пару месяцев».

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков F 65 говорит, что, как и прежде, ведет переговоры лично, за исключением некоторых, когда приходиться использовать видеосвязь.

«Персональные встречи сейчас потихоньку возвращаются, но по мере самой крайней необходимости, — рассказывает топ-менеджер одной из российских госкорпораций. — Если у вас есть какие-то совершенно неотложные конфиденциальные вопросы, конечно, придется подъехать и лично встретиться, используя маски и перчатки, поговорить на расстоянии полутора метров». Полученные при пандемии навыки цифрового общения, по его мнению, еще пригодятся: после карантина чиновники и компании будут больше использовать видеосвязь, чтобы не стоять в пробках и не тратить время на переезды. Время лучше потратить на личное общение.

Александр Левинский, Яна Милюкова, Людмила Петухова, Мария Абакумова, Игорь Попов