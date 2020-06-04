С начала протестов в США задержали больше 10 тыс. человек

04.06.2020, 11:53, Новости дня

Число задержанных участников акций протеста, проходящих в США, превысило 10 тыс. человек.

Агентство Associated Press сообщило на основании собственных подсчетов, что задержаны уже больше 10 тыс. человек, передает ТАСС.

Более четверти всех задержаний приходятся на Лос- Анджелес (штат Калифорния), далее следуют Нью-Йорк, Даллас (штат Техас) и Филадельфия (штат Пенсильвания).

Многим предъявлены обвинения в совершении мелких правонарушений, например, в несоблюдении правил комендантского часа. В то же время сотни протестующих задержаны по обвинениям в краже или мародерстве.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Пентагон не поддержал предложение президента США Дональда Трампа использовать против демонстрантов закон 1807 года о подавлении восстаний военными.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему американцы поддерживают майдан в США.