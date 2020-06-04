 

В Сахалинской области по нацпроекту построят десять школ до 2024 года

04.06.2020, 11:48, Новости дня

Десять общеобразовательных школ общей стоимостью более 11 млрд рублей возводят в рамках нацпроекта «Образование» в Сахалинской области, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

«При поддержке федерального правительства на территории Сахалинской области ведется строительство десяти общеобразовательных школ, в том числе три школы возводятся на Курильских островах. Суммарная стоимость работ по возведению этих объектов превысит 11 млрд рублей», – сообщил источник «Интерфакс».

По его словам, в Южно-Сахалинске в сентябре 2020 года учащиеся начальных классов сядут за парты в новом корпусе школы №6. Корпус младшей школы рассчитан на 480 мест, он включает в себя 16 классных кабинетов, два кабинета для внеурочной деятельности, два кабинета иностранного языка, зоны отдыха, спортивный зал, гардероб, учительскую и логопедический кабинет. С основным зданием школы новый корпус будет связан крытым переходом. Общая стоимость этого объекта – 609 млн рублей.

Новая школа на 550 мест общей стоимостью около 1 млрд рублей в этом году начнет работать в микрорайоне «Дальнее» Южно-Сахалинска. В корпусе младшей школы в классах будут игровые зоны для групп продленного дня, кабинеты для первоклассников имеют спальни. Как в младшей, так и в основной школе будут отдельные кабинеты для занятий иностранными языками и информатикой.

В этом году планируется открытие школы-детского сада в селе Кировском Тымовского района. Ее строительство обошлось в 887 млн рублей. Новые школы в 2021-2023 годах должны открыться в Макарове, в Смирных, в селе Троицкое Анивского района, в Ногликах и на Курилах (две школы на островах Итуруп и Парамушир).

Школы строятся в рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. С 2019 по 2024 годы на этот проект должно быть выделено в стране 784,5 млрд рублей. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / США снизили нефтедобычу на 1 млн баррелей за месяц

07.05 / Коронавирусом заразился один из личных камердинеров Трампа

10.04 / Коронавирус помешал планам Tesla по захвату мирового авторынка

13.05 / Компания Dongfeng обновила конкурента Hyundai Creta

15.04 / В Германии назвали неприемлемыми меры США против «Северного потока – 2»

07.05 / Актер, сыгравший Рона Уизли в “Гарри Поттере”, впервые стал отцом

26.05 / Суд отказался смягчать меру пресечения историку Соколову

22.04 / Эксперт: Наличие небольшого роста свидетельствует о запасе прочности российской экономики

08.05 / Фильм «Моссвилл: когда падают большие деревья» в виртуальном прокате

04.05 / Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска