Автомобилистов предупредили о новом штрафе в 50 тыс. рублей

04.06.2020, 11:48, Новости дня

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Его максимальный размер достигает 50 тыс. рублей.

Проект нового КоАПа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, статья, предусматривающая штраф в 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования, пополнилась второй частью. Она включает в себя отягчающие обстоятельства – в случае, если у водителя, попадающего под эту статью, в автомобиле находится несовершеннолетний пассажир в возрасте до 16 лет, штраф увеличится до 50 тыс. рублей, информирует Ura.ru.

В январе Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предложил ужесточить наказание для недобросовестных водителей.