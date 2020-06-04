 

Китай отменяет некоторые поставки сельхозпродукции из США

04.06.2020, 11:45, Новости дня

Китайские государственные компании отменили некоторые поставки от американских экспортеров сельскохозяйственной продукции, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Несколько партий корма для скота, кукурузы, свинины, хлопка и некоторые импортные поставки мяса откладываются", — рассказал изданию неназванный менеджер судоходной компании, участвующей в импорте сельхозпродукции в Китай.

Отмены, о которых впервые сообщило агентство Bloomberg, касаются заказов, сделанных после того, как Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы 15 января. В рамках этой сделки Китай обязался увеличить закупки американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 миллиардов в течение двух лет.

Второй источник в судоходной компании заявил, что китайские государственные импортеры отменили поставки от 15 тысяч до 20 тысяч тонн американской свинины. Пекин также сдерживает некоторые поставки кукурузы и хлопка из США, и дальнейшие действия будут зависеть от реакции Вашингтона на политику Пекина в отношении Гонконга, отметил собеседник издания.

Если Вашингтон ужесточит свои ответные меры, "мы можем вернуться к еще одному раунду пошлин и ограничений", сказал источник.

По словам источников, государственные импортеры China Oil and Foodstuffs Corp. и China Grain Reserves Corp. отменили свои поставки.



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