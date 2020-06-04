Киргизия с 15 июня возобновит международное авиасообщение

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04.06.2020, 11:45, Новости дня

Киргизия намерена с 15 июня возобновить приостановленное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение, сообщил глава Агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев.

Авиационные власти Киргизии определяют расписание и частоту международных полетов. Каждая авиакомпания предлагает свои даты и частоту рейсов. Пока речь идет о 16-17 полетах в неделю, двух-трех рейсах в день, пояснил Акышев.

Правительство разрешило также возобновить с 8 июня авиарейс Бишкек — Ош. Перелет начнут выполнять один раз в неделю, сообщил министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов.

Между тем количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 1899 человек, умерли 20 человек, выздоровели 1292 человека.

 



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