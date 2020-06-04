 

Мнение: Карта протестов в США. 25 мая – 3 июня

04.06.2020, 11:42, Разное

Протесты на территории США и соседних странх связанные с убийством Джорджа Флойда (на Гавайях и Аляске они тоже были).
Фактически, они охватили все более-менее крупные города, хотя и не везде они привели к массовым погромам и мародерству.
Стоит отметить, что публичная позиция Пентагона отказавшему Трампу в прямой военной поддержке при подавлении протестов, была поддержана рядов авторитетных отставных генералов, во главе с бывшим министром обороны Мэттисом. Все это дополнило отказ ряда мэров и губернаторов от демократической партии использовать силу, чтобы задавить протесты и мародерство, даже в условиях, когда полиция и национальная гвардия очевидно не справляются.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Мнение: Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь

21.04 / “Животные начнут умирать”: Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса

02.04 / Мнение: Условия капитуляции (США, Россия и Венесуэла)

29.03 / Как 27 стран ЕС борются с одним вирусом

12.04 / Учёные из Гонконга: «Коронавирус похож на ниндзя и продуцирует в 5 раз больше патогенов»

14.05 / Мнение: О проигранной битве коронавирусу

18.04 / ВОЗ отводит на создание вакцины против коронавируса не меньше года

27.03 / Стало известно о прекращении авиасообщения России с другими странами

13.05 / Мнение: Теперь всех расстреляют, а Зиновьева и Каменева, наверное, к Троцкому в гости пошлют

06.04 / «Малый и средний бизнес остались без поддержки»: Ксения Собчак предрекла катастрофу в государстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска