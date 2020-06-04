Мнение: Карта протестов в США. 25 мая – 3 июня

04.06.2020, 11:42, Разное

Протесты на территории США и соседних странх связанные с убийством Джорджа Флойда (на Гавайях и Аляске они тоже были).

Фактически, они охватили все более-менее крупные города, хотя и не везде они привели к массовым погромам и мародерству.

Стоит отметить, что публичная позиция Пентагона отказавшему Трампу в прямой военной поддержке при подавлении протестов, была поддержана рядов авторитетных отставных генералов, во главе с бывшим министром обороны Мэттисом. Все это дополнило отказ ряда мэров и губернаторов от демократической партии использовать силу, чтобы задавить протесты и мародерство, даже в условиях, когда полиция и национальная гвардия очевидно не справляются.