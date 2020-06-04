Рада назначила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

04.06.2020, 11:34, Новости дня

На заседании 4 июня Верховная Рада назначила вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За проголосовали 255 народных депутатов.

Представляя кандидатуру Стефанишиной депутатам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее “высококлассным специалистом” и напомнил, что ранее она руководила правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции.

“Она очень углублена в тематику и понимает, где мы пробуксовывали в европейской интеграции и как нам ускориться в этом направлении”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, перед Стефанишиной будут стоять задачи возобновить работу правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции и провести переговоры с европейскими партнерами по поводу пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, “особенно в вопросе торговых квот”.

Во время выступления Стефанишина сказала, что европейская и евроатлантическая интеграция остается приоритетами Украины. Она сказала, что видит перед собой задачу сделать так, чтобы Украина вела переговоры с ЕС и НАТО не как субъект, а “как полноправный игрок на мировой арене”.

Стефанишина родилась в 1985 году. Окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет международного права (магистр международного права) и Одесский национальный экономический университет (специалист по финансам и кредиту).

В 2006–2007 годах Стефанишина занималась частной юридической практикой. Затем три года руководила отделом по вопросам юридического обеспечения европейской интеграции в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства. В 2010–2015 годах работала в Министерстве юстиции Украины. Правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции возглавляла в 2016–2019 годах. С 2019-го была советником юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”.

Перед назначением Стефанишиной парламент 296 голосами отправил в отставку предыдущего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.