 

Нардеп от “Слуги народа” Ткаченко стал министром культуры и информполитики

04.06.2020, 11:34, Новости дня

Верховная Рада 4 июня назначила народного депутата от фракции “Слуги народа” Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Решение поддержали 263 нардепа, проголосовали против – 55, 44 воздержались. 27 депутатов не голосовали.

На этом же заседании парламентарии поддержали досрочное прекращение депутатских полномочий Ткаченко. Это решение поддержали 299 депутатов, 26 проголосовали против, а 33 – воздержались. 30 нардепов не голосовали.

31 мая Ткаченко утверждал, что собирается баллотироваться в мэры Киева. 1 июня в ходе заседания фракции монобольшинства его номинировали на главу Министерства культуры и информполитики.

1 июня Ткаченко заявил, что согласился на должность министра культуры и информационной политики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представления на назначение Ткаченко.

В 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№9). В случае его ухода в Минкульт депутатом парламента должен будет стать №138 списка, предприниматель из Днепра Денис Маслов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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