 

Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции

04.06.2020, 11:30, Новости дня

Верховная рада Украины на заседании освободила от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Соответствующее решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости». 

Вместо Пристайко назначена Ольга Стефанишина, которая ранее занимала должность директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Также накануне замглавы фракции «Слуга народа» в Раде Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко станет послом Украины в Великобритании.



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