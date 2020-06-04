Стало известно, как Анджелина Джоли погубила здоровье и брак

04.06.2020, 11:30, Разное

Анджелину Джоли и Брэда Питта считали самой красивой парой Голливуда, но через десять лет мнение поклонников изменилось. Причинами стали нездоровая худоба актрисы, которая появилась после стрессов и проблем в личной жизни.

Анджелине Джоли 4 июня исполнилось 45 лет и ее считают самой яркой звездой Голливуда, но даже самые преданные фанаты не отрицают, что в последнее время ее имя связывают не с успехами в творческой деятельности, а с семейными скандалами. Эксперты полагают, что фильмография актрисы не пополняется, а внешность изменилась в худшую сторону.

Из-за худобы Анджелина Джоли не один раз попадала в клинику. Причина анорексии, скорее всего, – расставание с Брэдом Питтом, ведь ссоры с экс-супругом привели знаменитость к нервному истощению. Но ради детей актриса решила выздороветь и даже поправилась. В жизни актрисы было много огорчений, которые могли повлиять на психику: шока жизнью в Камбодже, участие в гуманитарных миссиях, развод ее родителей, разрушение отношений с отцом, который заявил, что у дочки проблемы.

В своей жизни у Анджелины Джоли были и неудачные отношения, что также отражалось на здоровье актрисы. В период отношений с Брэдом Питтом ее депрессия усугублялась, знаменитость месяцами посещала психолога, но в итоге простила неверного супруга. Позже оказалось, что звезды наследственная предрасположенность к раку, и она принимает решение удалить молочные железы и яичники. Также не могло не отразиться на психическом состоянии Анджелины Джоли и заявление ее 10-летней дочери Шайло о том, что теперь она Джон и будет носить одежду мужчин. Актриса оказала поддержку девочке и выступает за полную свободу детей, но фанаты не приняли решение знаменитости, подвергнув ее критике.

Далее последовал развод звездной пары, начался раздел опеки над детьми. Брэд Питт в это время имел алкогольную зависимость, а Анджелину Джоли знали, как ревнивую жену, устраивавшею истерики. Все это отразилось на здоровье знаменитости. Она много курила, практически не ела и оказалась в клинике из-за булимии и анорексии. Сейчас актриса приходит в себя, а поклонники все же не теряют надежды, что знаменитая пара воссоединится.