Новые планшеты Apple iPad Pro могут получить Mini-LED экран и поддержку 5G-сетей

04.06.2020, 11:30, Разное

На странице Twitter-аккаунта L0vetodream появилось сообщение о том, что новая модель планшета iPad Pro получит более качественный дисплей, выполненный по Mini-LED технологии, и поддержку 5G-сетей. Анонс гаджета ожидают в третьем квартале 2020 года, но эксперты полагают, что официально Apple его покажет только в следующем году.

Следующее поколение планшетов iPad Pro компания Apple может оснастить новейшим 5-нанометровым процессором A14X, однако о выпуске этой модификации производитель еще не сообщал. За работу с сетями нового поколения будет отвечать 5G-модем Snapdragon X55, изготовленный компанией Qualcomm.

Главной особенностью 12,9-дюймового экрана планшета iPad Pro станет технология Mini-LED, благодаря которой пользователи смогут гибко управлять подсветкой дисплея. Стандартным LED-экранам подсветку обеспечивают 100 светодиодов, в Mini-LED их окажется не менее 10 000, а размер каждого диода составит 200 микрон. Поддержку этой технологии могут получить другие устройства Apple, включая iMac Pro, MacBook Pro и iPad mini.