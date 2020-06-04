Мнение: Барахло или богатство?

04.06.2020, 11:25, Разное

Мне достаточно пишут послания типа «посмотрите, пожалуйста, фото — досталась от бабушки вот такая картина, это ценная вещь?» Увы, практически всегда это оказывается барахло…

И дело не только в моей аудитории: как говорит один из проинтервьюированных торговцев антиквариатом в моей книге «Воры, вандалы и идиоты», «люди думают, что цена проданной вещи — это новая квартира, а на самом деле обычно, если повезет, это только — отдых на море».



Стенд российской антикварной галереи на Антикварном салоне, ЦДХ, 2000-е годы. Фото: мое.

Понятно, что человек, нашедший на дедушкиных антресолях запыленную раму, будет окрылен надеждами (особенно, если дедушка брал Дрезден). И поэтому он смотрит на найденную картину через розовые очки, надеясь, что она стоит миллионы. А сможет ли неподготовленный обычный зритель отличить обычный товар, пригодный для ломбарда, от вещи, за которую готовы драться музеи и коллекционеры? Про это будет сегодняшняя игра.

(Заодно мы наглядно увидим, почему советская идея из милицейского кино о том, что все "старое" должно быть в музеях, а не на частных квартирах, абсурдна — музеям такое хруньё и свое девать некуда).

Вашей задачей будет определить ценовую категорию произведения искусства: дороже 5 тыс. евро (380 тыс. руб) или дешевле?

(Да, я знаю, что для нормального человека и 1 тысяча евро — в хозяйстве полезно, но мы говорим о мире аукционов произведения искусства, где 10 млн. долл. за хорошую вещь — рядовой случай.)

Итак, барахло или богачество?

1. "Портрет императора"

Правильный ответ под катом:

Неизвестный итальянский художник, 18 век, аукцион Hampel.

БАРАХЛО: 600-800 евро (45-60 тыс. руб.)

Почему дешево — ужасно паршивая живопись.

2. "Скорбящая Богоматерь"

Неизвестный южногерманский художник 18 века, аукцион.

БАРАХЛО: 400-600 евро (30-45 тыс. руб.)

Почему дешево: обыкновенная скучная вещь, каких миллионы, копия копии копии. Вот было бы такое же из 15 века — стоила бы кучу. А так это как китайская реплика платья из коллекции Диор, причем десятилетней давности.

3. Натюрморт

Давид Рейкарт Мл., 1615-1620, аукцион

ВЕЩЬ: продано за 259 тыс. евро (19,6 млн. рублей)

Почему нормальная цена: реальный художник, с определенной репутацией, красивая, качественно нарисованная вещь, самая старая из всего, что тут было уже.

4. "Мадонна"

Пьетро ди Доменико (Сиена, 15 век), аукцион

ВЕЩЬ: продано за 136 тыс. евро (10,3 млн. руб)

Почему нормальная цена: художник с именем, работа старая, 15 век. И неважно, что тут младенец — дегенерат, и все не так гладенько и реалистично, как в "Скорбящей Богородице" выше. Зато сиенская школа, тру винтаж.

5. "Спаситель Мира"

Неизвестный художник, Италия, 17 век, аукцион

БАРАХЛО: 800-1000 евро (60-76 тыс. руб)

Почему дешево: очередной младенец-дегенерат. Но что в 15 веке было фишкой, в последующие эпохи — просто свидетельство второразрядности художника. Плохая, некрасивая живопись.

6. "Возвращение Бучинторо"

Уильям Джеймс, 18 век (копия картины Каналетто), аукцион

ВЕЩЬ: Продано за 104 тыс. евро (7,9 млн. рублей)

Почему нормальная цена: красивая, хорошо сделанная картина. На Венецию всегда смотреть приятно. Про художника мало чего известно, но на рынке он присутствует. И для сравнения, если б это был подлинный Каналетто, он бы стоил 19 млн. долларов (1,3 млр. руб, если не путаю). Так что для больших дяденек это тоже, на самом деле, барахло.

Подлинный Каналетто из музея Тиссен-Борнемисса



7. "Натюрморт"

Неизвестный итальянский художник 17-18 веков, аукцион

БАРАХЛО: 1800-2000 евро (136-152 тыс. руб)

Почему дешево: некачественная некрасивая поздняя анонимная живопись плохой сохранности.

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