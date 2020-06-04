 

Михаил Ефремов и Ольга Будина вспомнили о съемках в сериале “Граница. Таежный роман”

04.06.2020, 11:18, Разное

Очередной выпуск программы “Сегодня вечером” на Первом
канале посвящен именно легендарному проекту Митты. В студии ток-шоу собрались главные
звезды картины: Марат Башаров, Ольга Будина, Алексей Гуськов, Елена Панова и
Михаил Ефремов. Режиссер ленты и артистка Рената Литвинова общались со
съемочной площадкой по видеосвязи.

По словам Ольги
Будиной, после выхода сериала “Граница. Таежный роман” ей приходили письма со всех
уголков страны. Иногда сообщения были адресованы не ей, а скорее ее героине.
Незнакомые люди просили артистку бросить экранного возлюбленного. Более того, как-то
поклонник предложил Будиной переехать к нему в деревню: “Мама тебя молоком отпоит, сырниками накормит,
а то, что ты такая худая”.

Ольга не скрывает, что работать в картине Митты ей было
сложно. Роль не давалась. Актриса осуждала свою героиню, ведь та изменяет мужу.
“Ну как же так? Что я, гулящая женщина, что ли?” – рассуждала артистка тогда.
Режиссеру приходилось успокаивать Будину. Он говорил, что сценарий прекрасно
написан: у персонажа Ольги есть супруг, а также мужчина, которого она
действительно любит.

Съемки в сериале “Граница. Таежный роман” стали испытанием и
для Михаила Ефремова. Работа в теленовелле совпала с трагедией в его семье: умер папа. Александр
Митта опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака. По
словам Ефремова, режиссер долго думал, прежде чем его утвердить. Михаил очень
благодарен Богу, что в итоге попал в проект и со всеми подружился.

В студии программы “Сегодня вечером” вспомнили также, что
Рената Литвинова никогда не одевалась в общей костюмерной. Все наряды для
героини артистка подыскивала сама. Режиссер картины доверял вкусу Ренаты.



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