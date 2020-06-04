Нефтепровод прорвало в Пермском крае

04.06.2020, 11:16, Новости дня

Магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин» компании «Транснефть-Прикамье» разгерметизировался с последующим разливом нефти в Пермском крае, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что «поступила информация о разгерметизации нефтепровода на участке Пермь – Лазарево в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха с разливом нефти объемом около 10 кубометров без последующего горения», передает РИА «Новости».

В данный момент участок нефтепровода протяженностью около 400 кмв перекрыт, угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут – Полоцк.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 6 июня. К ликвидации последствий ЧП привлечены 34 человека и десять единиц техники.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генпрокуратура. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Отметим, что среди поправок в Конституцию имеется «экологическая» поправка о необходимости охраны природы и живого мира России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».