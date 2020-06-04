Звезда “Ривердейла” Лили Рейнхарт объявила о своей бисексуальности на фоне новостей о разрыве отношений с Коулом Спроусом

04.06.2020, 11:15, Разное

К протестам в США присоединяется все больше знаменитостей. Они выражают свою гражданскую позицию, поддерживая афроамериканцев, а также представителей других ущемленных в правах групп, в том числе ЛГБТ-сообщества. Сегодня 23-летняя актриса Лили Рейнхарт рассказала в Instagram о своей бисексуальности. Об этом она упомянула, приглашая подписчиков принять участие в мирной антирасистской акции с участием ЛГБТ-организаций.

Я никогда не говорила об этом публично, но я гордая бисексуальная женщина. И сегодня я присоединюсь к этому протесту. Приходите и вы,

– написала Лили в соцсети.

Скриншот из Instagram Лили Рейнхарт

Напомним, о расставании Лили Рейнхарт и Коула Спроуса стало известно в конце мая. Впрочем, слухи об этом появились еще в начале весны. В апреле звезды сериала “Ривердейл” в довольно резкой форме опровергли сообщения об их разрыве: тогда Лили назвала Twitter, где распространились эта информация, “токсичной соцсетью”, а пользователей призвала “не быть засранцами”, Коул же, в свою очередь, высказался на тему “нездорового фанатизма”. Прошел месяц, и вот сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались.

Впервые слухи о романе Лили и Коула появились в 2017 году, когда актер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию Лили в цветущем поле. Однако подтверждать свои отношения пара тогда не захотела. Подтвердили свои отношения актеры в мае 2018 года.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт