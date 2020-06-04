 

Принц Чарльз рассказал, какой урок вынес из пандемии и перенесенного COVID-19

04.06.2020, 11:15, Разное

25 марта стало известно, что сданный принцем Чарльзом тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией. После этого старший сын королевы Елизаветы II, которому в ноябре исполнился 71 год, изолировался в своем шотландском поместье. На протяжении всей болезни он был на связи с врачами.

Сегодня о своем опыте борьбы с COVID-19 Чарльз рассказал в интервью Sky News. В данный момент принц продолжает находится в поместье в Абердиншире, Шотландия:

Я настоящий везунчик, мне правда повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Но у меня она все же была, и я могу понять, через что проходят люди, столкнувшиеся с этой заразой. Но что меня действительно заботит больше всего, так это те, кто потерял дорогих сердцу людей из-за вируса и кто не мог быть с ними рядом в этот сложный момент. Для меня это самая страшная вещь. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы предотвратить этот кошмар.

Я не могу передать вам, как сочувствую каждому в это бросающее вызов нам всем время. Я знаю, что очень многие испытывают сейчас агонию от потери близких, а недоумение и беспокойство окружают каждого. Это самый мучительный аспект пандемий вроде этой. И все же мы видим, сколько замечательных и выдающихся людей живет вместе с нами, в особенности хочется отметить сотрудников службы здравоохранения и других работников, которые продолжают свои дела сегодня.

Принц Чарльз для Sky News

Принц Чарльз уверен, что главный урок, который мы должны вынести из этой пандемии, заключается в том, что природа – наша главная забота. Именно ее благополучие должно стоять в приоритете и вокруг этого знания должна строиться экономика страны. В будущем нам нужно бросить все силы на сохранение биоразнообразия планеты – только так мы сможем сохранить баланс в природе и не разрушить наш хрупкий мир.

Мой опты болезни сделал меня еще более решительным, я намерен еще сильнее и громче говорить о необходимости менять наше общечеловеческое поведение.

Принц призвал бизнес пересмотреть свой подход к работе и воспользоваться этой возможностью перезапустить все процессы “по-зеленому”. Также Чарльз объявил, что запускает The Great Reset Project, который поможет британским предпринимателям выйти из кризиса с новым экологичным подходом к работе.

Принц Чарльз для Sky News



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