 

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

04.06.2020, 11:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, который ранее занимал пост председателя государственного военно-промышленного комитета.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».

Также глава государства принял решение сменить первого вице-премьера республики. На эту должность назначен Николай Снопков. С января 2020 года он занимал должность посла Белоруссии в Китае.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора поблагодарил Румаса за совместную плодотворную работу. 

Ранее Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».



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