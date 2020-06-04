 

Эксперт назвал беспрецедентными меры для подготовки голосования по Конституции

04.06.2020, 11:08, Новости дня

Меры, предпринимаемые для подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, являются беспрецедентными для отечественной избирательной системы, сообщил газете ВЗГЛЯД политконсультант, член Российской ассоциации по связям с общественностью Антон Тимченко.

«ЦИК РФ принял целый пакет документов, оформляющих порядок организации общероссийского голосования по конституционным поправкам. Прежде всего, заслуживает внимания утверждение новой редакции порядка Общероссийского голосования – основного документа, определяющего процедуры и механику плебисцита. Учитывая ту не простую санитарно-эпидемиологическую, в которой оказался весь мир, ЦИК РФ учел успешный опыт стран, проводивших электоральные процедуры в новых условиях», – сообщил Тимченко, напомнив, что, например, в Южной Корее удалось не только организовать выборы с высокой явкой избирателей, но и максимально обеспечить безопасность их здоровья.

Эксперт указал, что с одной стороны, во избежание столпотворений организация Общероссийского голосования предполагает максимальное рассредоточение участников голосования  во времени и пространстве, для чего предусматриваются различные форматы голосования. К ним относятся досрочное голосование, «надомное» голосование,  возможность голосования  на придомовых территориях и территориях общего пользования, а также возможность дистанционного электронного голосования.

«С другой стороны, при взаимодействии с Роспотребнадзором ЦИК РФ предпринимает все возможные санитарные меры для обеспечения защиты участников голосования от рисков заражения: устанавливается стандарт «санитарного дистанцирования», комиссии обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами, организуется система температурного контроля участников голосования, а также регулярная дезинфицирующая обработка помещения для голосования», – подчеркнул Тимченко.

Он указал, что предпринимаемые меры являются беспрецедентными для отечественной избирательной системы, и как все новое, они могут вызывать вопросы. «И это совершенно нормально, если такие вопросы направлены на уточнение деталей или конструктивные предложения по улучшению процесса, а не направлено на «хайп ради хайпа». Как это произошло с оторванным от реальности «сенсационным» заявлением о том, что при Общероссийском голосовании будет происходить «выдача бюллетеней без указания паспортных данных», – добавил политконсультант.

«Мне сложно сказать, чего в таких заявлениях больше – вопиющей некомпетентности или же лукавой жажды крикливых заголовков, но как бы то ни было единственным лекарством от подобных  утверждений является юридическая чистота всех действий и полная их открытость. И обеспечить это сможет максимальное вовлечение в процесс голосования наблюдателей и представителей СМИ», – заключил Тимченко.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Позже ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.



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