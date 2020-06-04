Сенаторы предлагают новые санкции против «Северного потока – 2»

04.06.2020, 11:06, Новости дня

На этой неделе американские сенаторы внесут законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток – 2», соединяющего Россию с Германией, сообщили сотрудники Сената.

Против этого газопровода выступают многие в Вашингтоне, утверждая, что он усилит политический и экономический контроль Москвы над Европой.

Закону о прояснении мер по защите энергетической безопасности Европы предшествовал закон, подписанный президентом Дональдом Трампом в конце прошлого года.

Сразу после его вступления в силу швейцарско-голландская компания Allseas немедленно прекратила подводные работы на трубопроводе, который призван удвоить пропускную способность существующей ветки, по которой российский газ доставляется в Германию.

Два российских трубоукладчика теперь, вероятно, будут использованы для прокладки оставшихся 160 километров трубопровода в рамках проекта, возглавляемого российским «Газпромом».

Новый законопроект, инициаторами которого выступили республиканский сенатор Тед Круз и его коллега-демократ Джин Шахин, предлагает расширить санкции и наказывать стороны, участвующие в работе, связанной с укладкой труб, а также стороны, оказывающие услуги по андеррайтингу, страхованию и перестрахованию судов.

Копия законопроекта оказалась в распоряжении Reuters.

«Конгресс должен вновь предпринять решительные меры и встать на пути этого трубопровода», – заявила Шахин.

Круз отметил, что законопроект «четко прописывает, что те, кто работают с этими трубоукладчиками, столкнутся с суровыми и незамедлительными санкциями».