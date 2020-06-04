Число программ поддержки МСП растет, как и количество обращений ярославского бизнеса

04.06.2020, 11:06, Новости

Теги: Бизнес

За первые 2 дня действия программы кредитования бизнеса под 2% в банки региона от ярославских предприятий поступило около 100 заявок на льготный кредит.

Антикризисная программа поддержки занятости стартовала 1 июня, пополнив перечень мер поддержки субъектов МСП в связи с распространением коронавируса.

Другая программа – «кредиты под 0%» в регионе также набирает обороты. За время её действия ярославский бизнес направил 785 обращений, к 27 мая было одобрено 90% заявок из числа рассмотренных банками.

Банки активно идут навстречу и клиентам, которые столкнулись с проблемой погашения действующих кредитов. Всего от предпринимателей в банки региона поступило 1245 подобных заявок. 76,5% из числа рассмотренных обращений были удовлетворены. В результате 605 предприятий ушли на кредитные каникулы, и ещё 318 – получили реструктуризацию кредита, согласовав с банком приемлемые на данный период финансовые условия погашения.