Мишустин поблагодарил экс-премьера Белоруссии за совместную работу
04.06.2020, 10:53, Новости дня
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора поблагодарил отправленного в отставку премьера Белоруссии Сергея Румаса за совместную плодотворную работу, сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.
«В ходе разговора Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Также Мишустин отметил, что высоко ценит личный вклад Румаса в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский лидер заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».
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