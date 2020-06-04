 

Мишустин поблагодарил экс-премьера Белоруссии за совместную работу

04.06.2020, 10:53, Новости дня

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора поблагодарил отправленного в отставку премьера Белоруссии Сергея Румаса за совместную плодотворную работу, сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.

«В ходе разговора Михаил Мишустин поблагодарил Сергея Румаса за совместную плодотворную работу в должности премьер-министра Республики Беларусь», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. 

Также Мишустин отметил, что высоко ценит личный вклад Румаса в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский лидер заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».



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