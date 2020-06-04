Лидера таганской ОПГ Жирноклеева обвинили в пособничестве в убийстве Деда Хасана

04.06.2020, 10:53, Новости дня

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу, им вменяется в том числе пособничество в убийстве Аслана Усояна (Деда Хасана) и адвоката Натальи Вавилиной, сообщил источник.

«Жирноклееву и Рабиновичу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им инкриминируется пособничество в убийстве Деда Хасана и адвоката Вавилиной. Вину в инкриминируемых преступлениях они не признают», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование дела Таганской ОПГ помогло в установлении заказчика убийства криминального авторитета Деда Хасана.