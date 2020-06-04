 

Юлия Меньшова радуется открытию салонов красоты в Подмосковье

04.06.2020, 10:53, Разное

Юлия Меньшова посмеялась над корреспондентами, которые попрекали ее за «отращенные на карантине бока». Телеведущая радуется, что в Подмосковье открылись салоны красоты.
В Подмосковье эпидемия коронавируса пошла на спад, а это позволило делать поблажки предпринимателям. На своей странице в Instagram Юлия Меньшова опубликовала пост, где написала о том, что очень рада открытию салонов красоты. Теперь люди могут пойти подстричься и привести себя в порядок.

Также Юлия Меньшова посмеялась над представителями СМИ, которые раскритиковали ведущую за лишний вес, появившийся за период карантина. Актриса написала в своем блоге, «что все не так уж плохо». Поклонники заметили, что Юлия Меньшова отлично выглядит, а также просят не обращать внимания на журналистов, которые могут сочинять нелепицы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Экс-возлюбленная Ивана Жидкова разрешила ему встретиться с сыном

07.05 / В Москве будут штрафовать за нахождение в транспорте без маски

04.05 / Мнение: Защита от дисбаланса

26.05 / Почему COVID-19 опаснее свиного гриппа: мнение врача

05.04 / «Стыда нет»: Игорь Крутой высказал мнение об откровенной фотографии своей падчерицы

27.05 / Американские ученые определили новое направление для лечения алкоголизма

31.03 / «Заболевают люди, которые связаны с лесом»

22.04 / Гоша Куценко помог Марии Порошиной справиться с депрессией после смерти матери

09.05 / Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина

04.04 / В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска