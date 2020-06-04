Юлия Меньшова радуется открытию салонов красоты в Подмосковье

04.06.2020, 10:53, Разное

Юлия Меньшова посмеялась над корреспондентами, которые попрекали ее за «отращенные на карантине бока». Телеведущая радуется, что в Подмосковье открылись салоны красоты.

В Подмосковье эпидемия коронавируса пошла на спад, а это позволило делать поблажки предпринимателям. На своей странице в Instagram Юлия Меньшова опубликовала пост, где написала о том, что очень рада открытию салонов красоты. Теперь люди могут пойти подстричься и привести себя в порядок.

Также Юлия Меньшова посмеялась над представителями СМИ, которые раскритиковали ведущую за лишний вес, появившийся за период карантина. Актриса написала в своем блоге, «что все не так уж плохо». Поклонники заметили, что Юлия Меньшова отлично выглядит, а также просят не обращать внимания на журналистов, которые могут сочинять нелепицы.