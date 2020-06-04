ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

04.06.2020, 10:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Калининградской области открыли резервный стационар для больных коронавирусом в бессимптомной форме на 250 коек, в Республике Хакасия подготовлено 31 койко-место в госпитале Саяногорской межрайонной больницы, в Архангельской области больница №2 в Северодвинске переводится в режим инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом, в Республике Северная Осетия – Алания получено 30 аппаратов ИВЛ, в Карачаево-Черкесской Республике госпиталь на 70 мест будет развернут на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы.

В Пензенской области открыт центр экспресс-тестирования на антитела, в Пермском крае две лаборатории получили статус референс-центра, в Карачаево-Черкесской Республике передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки биоматериалов для диагностики новой коронавирусной инфекции, в Забайкальском крае пять анализаторов для проведения вирусологических тестов поступят в регион.

В Забайкальском крае в регионе в продаже имеются 500 тыс. масок, в Самарской области поступило более 20 тыс. респираторов. В Пензенской области 22 пензенских предприятия перепрофилировали свое производство для нужд медицинских организаций, в Сахалинской области Восточная горнорудная компания запустила производство медицинских масок в Углегорском районе.

В Республике Адыгея поступление на Адыгейскую республиканскую станцию скорой медицинской помощи 11 реанимобилей класса С со встроенными аппаратами ИВЛ, в Забайкальском крае в ближайшее время в регион поступит партия из 11 машин скорой помощи. В Ленинградской области разработан новый модуль томографического рентгеновского исследования. В Республике Мордовия создан центр мониторинга качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, получающих лечение амбулаторно.

В Карачаево-Черкесской Республике ограничительные меры продлены до 8 июня, в Калужской области до 30 июня. В Магаданской области с 4 по 18 июня карантин введен в городе Сусумане, в Республике Бурятия в селе Барагхан Курумканского района введен карантин. В Республике Саха (Якутия) усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. В Республике Башкортостан усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий.

В Московской области пассажиры общественного транспорта снова могут оплатить проезд банковской картой; ЗАГСы вернулись к прежнему графику работы, в Пензенской области постепенное возобновление планового приема в больницах и поликлиниках, в Курской области купальный сезон планируют открыть 15 июня, в Кировской области возобновлена работа мобильной стоматологии, в Свердловской области стоматологические поликлиники Екатеринбурга открыли плановый прием).

В Ростовской области из международного аэропорта «Платов» возобновлены регулярные рейсы авиакомпании Smartavia в Москву. В Иркутской области отменены цифровые пропуска для въезда или выезда из региона. В Курской области с 4 июня исследование на антитела к коронавирусу начнется для медицинских работников, имеющих риски инфицирования. Особый режим работы в сфере торговли и услуг Читы продлили до 7 июня включительно.

В Брянской области частично открыли границу с Белоруссией. В Калининградской области отмена платы за нахождение в обсерваторе граждан, прилетевших из других регионов.

В Новосибирской области губернатор региона лично проверил выплаты врачам Искитимской ЦГБ, в Республике Коми прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав на дополнительные выплаты медикам Воркутинской больницы скорой помощи, в Смоленской области пройдет комплексная межведомственная проверка на предмет функционирования учреждения в условиях распространения коронавируса.

В Республике Бурятия организована психологическая помощь медицинским работникам. В Кировской области лучшему врачу-инфекционисту региона вручили иномарку. В Брянской области региональным департаментом здравоохранения запущен проект под названием «СпасибоДоктор».