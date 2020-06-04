 

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» предъявил иск к ГТК «Россия» и Малахову

04.06.2020, 10:48, Новости дня

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов и его жена Виктория Богомазова предъявили иск к телеканалу «Россия», его ведущему Андрею Малахову за высказанные в эфире обвинения в неуплате алиментов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Также ответчиком является участница одного из выпусков программы «Прямой эфир» – бывшая жена Богомазова Юлия Некрасова, информирует сайт РАПСИ.

Заявители считают, что ответчики распространяли сведения, порочащие их честь и достоинство. Богомазовы просят признать не соответствующими действительности указанные сведения и обязать ФГУП «Государственная телевизионная компания «Телеканал Россия» обеспечить оглашение резолютивной части решения суда по настоящему иску в опровержение распространенной информации в выпуске программы «Прямой эфир», а также взыскать с телеканала, Малахова и Некрасовой солидарно моральный вред в размере 1 млн рублей.

Истцы утверждают, что 10 декабря 2018 года Некрасова и Малахов в эфире программы «Прямой эфир» с темой «Две жены «отпетого мошенника» не могут поделить его деньги» Малахов сообщил зрителям, что «звезда 90-х, экс-солист группы «Отпетые мошенники» стал настоящим отпетым неплательщиком». Также Богомазов требует опровержения слов Малахова о том, что бывшая жена обвинила его в жестоком обращении с дочерью.

Также истцы требуют признать несоответствующими действительности слова Некрасовой о том, что у Богомазова накопился долг по алиментам около 630 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2013 года Богомазов был объявлен в федеральный розыск, после чего сам явился к судебным приставам.



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