Росприроднадзор не исключил, что ущерб от аварии в Норильске составит сотни миллиардов рублей

04.06.2020, 10:48, Новости дня

Авария под Норильском может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике, а ее последствия будут влиять на экологию региона многие годы. Для «Норникеля» авария означает как минимум перспективу штрафов на десятки миллиардов рублей, а для других компаний в регионе – ужесточение регулирования.

Причиной аварии, по данным «Норникеля», стала просадка опор резервуара из-за растепления вечной мерзлоты. Пока неясно, велся ли мониторинг состояния опор, как это принято в Арктике, поскольку растепление мерзлоты – хорошо известное явление. «Емкости много лет, и все происходит на вечной мерзлоте, то есть мониторинг должен идти постоянно, и вопрос, осуществлялся ли он»,– сообщил «Коммерсанту» директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов.

На данный момент нефтепродукты попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Из этого озера вытекает река Пясина, впадающая в Карское море.

Организовано несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясины. Однако, по данным издания, это заграждение в ночь на 3 июня было прорвано ледоходом, и пока он не завершится, восстановить заграждение невозможно. Глава пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил, что, согласно мониторингу представителей ведомства на месте, основная масса дизтоплива ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарной и сейчас уже находится в озере Пясино.

По данным «Норникеля», к 3 июня было откачано в общей сложности около 340 тонн дизтоплива, в том числе 78 тонн с акватории реки Амбарной. Также собрано около 800 кубометров загрязненного грунта. Рассматривается вопрос о том, чтобы не откачивать топливо с воды, а сразу сжигать его, но пока такой способ не утвержден. Компания заявляет о намерении ликвидировать загрязнение акваторий за 10-14 дней, но глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в этом публично усомнился. По его словам, «большие сомнения не то что в 14 днях, а в самой ликвидации».

Наиболее токсичные компоненты дизтоплива (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) лучше всего растворяются в воде и не могут быть собраны бонами, отмечает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF РФ Алексей Книжников. В средней полосе РФ ликвидация последствий подобной аварии занимает три-четыре года с учетом нейтрализации основных загрязнений и того, что остальное сделает сама природа, отмечает Борис Моргунов. Однако, уточняет эксперт, в условиях Арктики биологическое разложение нефтепродуктов затянется на многие годы, поэтому последствия катастрофы будут долгосрочными.

В Росприроднадзоре заявили, что пока сложно рассчитать конкретный ущерб от аварии, добавив, что уже на днях будут получены результаты отбора проб. При этом глава службы Светлана Радионова оценила ущерб в «не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей».

Авария может грозить и последствиями для всего бизнеса, работающего в Арктике. «Гринпис России» обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку на всех объектах в Арктике, содержащих значительное количество нефти или нефтепродуктов. В секретариате вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Арктику) переадресовали вопрос к вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует экологию). В ее аппарате подтвердили, что поручение уже формализуется и скоро будет отправлено в Росприроднадзор и Ростехнадзор, «чтобы не допустить подобные ситуации».

Между тем, глава МЧС Евгений Зиничев в четверг утром заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не сказал подробности.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».