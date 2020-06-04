Власти Норильска заявили о 180 тысячах кв. метров разлива нефти. Это в два раза меньше данных следствия

04.06.2020, 10:45, Новости дня

Представители прокуратуры Красноярского края совместно со специалистами оценили общую площадь загрязнения нефтепродуктами в результате аварии на ТЭЦ в Норильске в 180 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

“По состоянию на 02.06.2020 площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тысяч кв. метров”, – говорится в сообщении.

Изначально следователи заявляли, что, предположительно, разлив нефтепродуктов произошел на площади около 350 тысяч кв. метров.

По данным пресс-службы красноярского главка МЧС, в настоящее время с территории разлива горючего откачано более 100 тонн нефтепродуктов. Для мониторинга ситуации привлечена авиация. На основе полученных данных специалисты проводят расчеты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки.

На место аварии на ТЭЦ-3 также вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщили в пресс-службе правительства региона. “Губернатор улетел вместе с главой МЧС и заместителем генпрокурора для принятия решений о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы”, – сказал собеседник агентства.

Глава МЧС России Евгений Зиничев по итогам совещания с губернатором заявил, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов найдено. “Самый важный вопрос – каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним”, – сказал он в ходе совещания в Норильске.

Однако о каком конкретном решении идет речь, министр не уточнил.

В Росприроднадзоре, в свою очередь, заверили, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут. “Мы будем следить за утилизацией, будем внимательно смотреть за способами утилизации”, – добавила Радионова.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тонн дизельного топлива. В Greenpeace заявили, что авария стала первым таким крупным происшествием в Арктике, и призвали власти изменить российское природоохранное законодательство, которое сейчас “порождает ощущение безнаказанности у природопользователей” за негативное влияние на окружающую среду.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО “НТЭК” Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

1 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – Владимир Потанин. Он, по версии журнала Forbes, является одним из самых богатых людей в России. За период пандемии коронавируса Потанин увеличил свое состояние с 19,7 миллиардов долларов до 26,1 миллиарда.