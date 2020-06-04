 

В России за сутки выявлен 8 831 случай COVID-19, от инфекции умерли 169 человек

04.06.2020, 10:45, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковПо данным на 4 июня, в России зарегистрировали 8831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 295 человек больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся в стране составило 441 108 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего заболевших выявили за сутки в Москве – 1998 человек, Подмосковье – 767, Петербурге – 375, Нижегородской области – 319, Свердловской – 298.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 169 человек, с начала эпидемии – 5384 человека. С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровели 204 623 человека.

За сутки, по данным Роспотребнадзора, проведено 307 тысяч тестов на коронавирус. С начала эпидемии в России провели более 11,7 миллиона тестов.

 



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