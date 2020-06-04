Повысились цены на все новые модели Mercedes-Benz

04.06.2020, 10:42, Новости дня

Компания Mercedes-Benz обновила прайс на обновленные версии моделей Е-класса, а также на усовершенствованный универсал All-Terrain.

В свою очередь, автомобиль доступен в продаже в базовой комплектации по цене от 3,93 миллиона рублей. В свою очередь, новая модель продается с 2-литровым турбированным двигателем, который выдает 197 л.с. мощности. Автомобиль получил также задний привод и увеличенные диски на 17 дюймов. В продажу поступит и дизельная модификация на 4,1 миллиона рублей с 2-литровым мотором на 194 л.с. с полным приводом.

Что касается немецкого универсала All-Terrain, то его цена в базовом исполнении достигает 4,95 миллиона рублей. Однако покупатели также могут выбрать версию с полным приводом за который ценник увеличился до 6,24 миллиона рублей.