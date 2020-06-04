 

Повысились цены на все новые модели Mercedes-Benz

04.06.2020, 10:42, Новости дня

Компания Mercedes-Benz обновила прайс на обновленные версии моделей Е-класса, а также на усовершенствованный универсал All-Terrain.

В свою очередь, автомобиль доступен в продаже в базовой комплектации по цене от 3,93 миллиона рублей. В свою очередь, новая модель продается с 2-литровым турбированным двигателем, который выдает 197 л.с. мощности. Автомобиль получил также задний привод и увеличенные диски на 17 дюймов. В продажу поступит и дизельная модификация на 4,1 миллиона рублей с 2-литровым мотором на 194 л.с. с полным приводом.

Что касается немецкого универсала All-Terrain, то его цена в базовом исполнении достигает 4,95 миллиона рублей. Однако покупатели также могут выбрать версию с полным приводом за который ценник увеличился до 6,24 миллиона рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Плазма для заразившихся: как работает новый метод лечения коронавируса

28.04 / Nord Stream 2 AG не получал уведомлений о судебных разбирательствах

28.04 / Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

20.04 / Дело против пилота сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» передали в суд

29.05 / После перестрелки в Броварах задержаны 11 человек – Офис генпрокурора

20.05 / Суд в Сингапуре вынес смертельный приговор по видеосвязи в Zoom

21.04 / Российские военные медики продолжают помогать итальянским коллегам

14.05 / На унижавшую детей воспитательницу приюта в Уфе завели дело

14.04 / Названы новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

20.04 / Эксперт рассказал о преимуществах ЗРК С-350 «Витязь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска