Новый кроссовер Mercedes-Benz GLC рассекречен фотошпионами

04.06.2020, 10:32, Новости дня

В Сети поделились шпионскими фотографиями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Официальный выход на рынок должен состояться через 2 года, однако уже можно рассмотреть вероятный дизайн кузова автомобиля. В свою очередь, автомобиль получит ряд новшеств, которые свойственны ранее показанным концептам Mercedes-Benz на предшествующих автосалонах. Плотная защитная пленка не дает возможности рассмотреть всех достоинств автомобиля.

Из технических параметров известно, что автомобиль сможет поступить в продажу в версиях с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также с электрической установкой. Предполагается, что к 2022 году модель появится в модификации полноценного электрического кроссовера.