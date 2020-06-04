Доля вылечившихся от коронавируса в Москве превысила 50%

04.06.2020, 10:30, Новости дня

За все время эпидемии коронавируса в Москве выписаны 94 тыс. 715, что составляет чуть больше половины от общего числа заразившихся, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Новые 1998 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписан 3061 пациент, у которого диагностировали вирус. Суточный рост в столице остался на уровне рекордно низкого 1%, как и днем ранее. Число выписанных за день в полтора раза превысило число новых заразившихся. Всего в столице выписаны 94 тыс. 715, что составляет чуть больше половины от общего числа заразившихся, передает ТАСС.

Количество новых выявленных за день случаев не превышает 2 тысячи второй день подряд – такой показатель фиксировался ранее 16-17 апреля.

Тем временем число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило в РФ в четверг 8666 человек, общее число выздоровевших достигло 204 тыс. 623 человек. Общее число выздоровевших составляет 46,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в России.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ в четверг опустился до единицы, за сутки он снизился на 0,04. В Москве этот показатель опустился до 0,9, потеряв 0,11 за день.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 8831 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 441 тыс. случаев заболевания.