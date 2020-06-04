 

Младшая версия смартфона Realme X3 SuperZoom практически полностью копирует его

04.06.2020, 10:30, Разное

Эксперты, изучившие характеристики грядущего смартфона Realme X3, пришли к выводу, что гаджет почти полностью копирует Realme X3 SuperZoom. Параметры нового устройства появились сразу в нескольких базах данных регуляторов.
Так, смартфон Realme X3 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 855+. За быстродействие устройства будет отвечать оперативная память объемом 6, 8 или 12 Гб. Размер постоянной памяти составит 64, 128 или 256 Гб в зависимости от модификации. Гаджет оснастили 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Спереди и сзади мобильный аппарат защищен панелями Gorilla Glass 5.

Основная камера смартфона Realme X3 будет состоять из четырех датчиков изображения разрешением 64, 12, 8 и 2 Мп. Спереди производитель установил 2 фронтальные камеры, их разрешение составит 16 и 8 Мп. Телеобъектив основной камеры имеет 2-кратный оптический зум. Стоимость гаджета пока не объявлена.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Техническое. 23.04.2020

28.04 / Россия оттяпала долю китайского нефтяного рынка у Саудовской Аравии

17.05 / Учёные предложили новую стратегию тестирования на COVID-19

01.04 / Влад Топалов трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения

12.04 / Возле американского города появился загадочный купол

25.05 / Учёные называли 10 вещей, о радиоактивности которых мало кто знает

11.04 / В Москве скончались еще восемь пациентов с коронавирусом

10.04 / Людмила Нарусова обругала Ксению Собчак во время прямого эфира за пиар на ее болезни

01.06 / Неизвестные уничтожили звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде

27.04 / Мнение: Позитивная энергия коллаборационизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска