Младшая версия смартфона Realme X3 SuperZoom практически полностью копирует его

04.06.2020, 10:30, Разное

Эксперты, изучившие характеристики грядущего смартфона Realme X3, пришли к выводу, что гаджет почти полностью копирует Realme X3 SuperZoom. Параметры нового устройства появились сразу в нескольких базах данных регуляторов.

Так, смартфон Realme X3 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 855+. За быстродействие устройства будет отвечать оперативная память объемом 6, 8 или 12 Гб. Размер постоянной памяти составит 64, 128 или 256 Гб в зависимости от модификации. Гаджет оснастили 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Спереди и сзади мобильный аппарат защищен панелями Gorilla Glass 5.

Основная камера смартфона Realme X3 будет состоять из четырех датчиков изображения разрешением 64, 12, 8 и 2 Мп. Спереди производитель установил 2 фронтальные камеры, их разрешение составит 16 и 8 Мп. Телеобъектив основной камеры имеет 2-кратный оптический зум. Стоимость гаджета пока не объявлена.