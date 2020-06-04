Расследование: Чтобы костюмчик сидел

04.06.2020, 10:37, Разное

Поставки средств защиты от коронавируса для Петербурга стали золотой жилой для московского рэпера — по совместительству специалиста по антикоррупционной этике. Как петербургское здравоохранение в режиме строгой конспирации теряет сотни миллионов и при чем тут «Красная машина» Романа Ротенберга?

Контракт на поставку полумиллиона защитных медицинских костюмов петербургский Госпиталь для ветеранов войн заключил 30 апреля 2020 года. С учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 6 мая, цена контракта 1 029 597 400 рублей. Простая арифметика говорит, что вероятная коррупционная маржа от этой сделки составила миллионов триста-четыреста.

Сделка с невидимкой на миллиард

Госпиталь для ветеранов войн — одно из учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, и именно госпиталь обеспечивает работу петербургского временного «коронавирусного» отделения в павильонах «Ленэкспо» на тысячу коек. Цена одного защитного костюма в 2150 рублей сама по себе не говорит ни о чем — стоимость средств защиты в зависимости от назначения, стандарта, производителя и применяемых материалов может отличаться в разы.

Первые сомнения в чистоте сделки вызвала не цена и даже не размер поставки, а выбор контрагента. В соответствии с законом, «для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств необходимой силы» учреждение вправе осуществлять закупку без проведения конкурса у единственного поставщика, определяемого самостоятельно, — и в период пандемии это может быть абсолютно оправдано. Непонимание вызвал выбор поставщика, сделанный начальником ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максимом Кабановым.

Миллиардный контракт на поставку медицинских защитных костюмов был заключен с московским ООО «Рэд Стар» — компанией, учрежденной в декабре 2018 года со стандартными 10 тысячами рублей уставного капитала, «рекламным агентством», имеющим, согласно «СПАРК-Интерфакс», в штате единственного сотрудника — генерального директора Антона Вателя. Своего сайта у компании нет, как нет в открытых источниках ни номера телефона, ни электронного адреса, ни вообще какой-либо информации о деятельности организации. Согласно принятым нормам, телефон и электронный адрес должны быть указаны на официальном сайте госзакупок — и да, они там присутствуют. Но, к сожалению, дозвониться по телефону 7-495-00000 (именно такой контакт указан в карточке контракта) или отправить письмо по адресу [email protected] у «Новой» не получилось.

Что привезли в госпиталь за две цены

Стоимость одноразовых медицинских защитных костюмов вполне может достигать и двух, и трех, и четырех тысяч рублей: например, столько могут стоить ставшие весной 2020 года культовыми сертифицированные СИЗ от Dupont из материала Tychem. Чтобы понять, что именно приобрел Госпиталь для ветеранов войн, мы изучили контракт. Сюрприз: изучать оказалось нечего. «Медицинский защитный костюм с соединительными деталями, обработанными шитьем, склеиванием или термосвариванием (детали, обработанные склеиванием или термосвариванием, герметичны). Одноразовый. Нестерильный». Плюс размерные характеристики и ссылка на стандарт Китайской народной республики GB 19082–2009.

Подчеркнем: это цитата не из технического задания, не из запроса коммерческого предложения — это цитата из уже заключенного контракта.

И в этом контракте на поставку медицинских изделий, которые по качеству и стоимости могут кардинально различаться, не указана не то что конкретная модель защитного костюма, не указан даже производитель.

Узнать, что именно поставляет «Рэд Стар» в госпиталь, можно несколькими путями. Фантастический путь — спросить у руководства госпиталя, с помощью каких именно изделий оно защищает свой персонал и получить ответ (об этом ниже). Реальный путь — спросить у самих врачей. Так мы и сделали.

Примерно с середины мая персоналу Госпиталя для ветеранов войн начали выдавать защитные костюмы с маркировкой Gige производства китайской компании Jiajia Holding Group Co., Ltd. Эти сроки совпадают с началом поставок от «Рэд Стар», костюм достаточно точно соответствует описанию в спецификации госконтракта, на упаковке указан тот же китайский стандарт GB 19082–2009.

Напомним, по контракту цена одного такого костюма 1791 рубль 88 копеек, с учетом НДС — 2150 рублей.

На торговой площадке Alibaba стоимость этого костюма модели JJ20200210-0212 — 17,5 доллара США. По курсу на день подписания действующей версии госконтракта — 1272 рубля 72 копейки. С учетом двадцатипроцентного НДС один костюм покупателю должен был бы обойтись в 1527 рублей 25 копеек без учета стоимости доставки.

Даже с учетом транспортных расходов маржа поставщика кажется запредельной, особенно если учитывать, что для проведения данной торговой операции не требуется никаких усилий, кроме владения компьютером на уровне непродвинутого пользователя. Это если невнимательно читать объявление. Там указан ценник для партии костюмов свыше 10 тысяч штук. Мы связались с Jiajia Holding Group Co., Ltd. и попросили уточнить цену сделки, указав условия, аналогичные условиям госконтракта «Рэд Стар» с Госпиталем ветеранов войн: 500 тысяч костюмов, поставка несколькими партиями в течение месяца, начало поставок через неделю. И в течение часа получили ответ — 14,5 доллара за единицу товара. Тут же попросили скидку и сразу же ее получили — 14 долларов за костюм.

По курсу на день заключения госконтракта это 1000 рублей.

С учетом НДС — в 1,8 раза дешевле, чем костюмы получает Госпиталь для ветеранов войн.

Таким образом, вся партия в полмиллиона защитных костюмов от Jiajia Holding Group Co., Ltd., с учетом налога на добавленную стоимость, могла обойтись Госпиталю для ветеранов войн не более чем в 600 миллионов рублей плюс транспортные расходы. Какие деньги ни плати за доставку, учитывая размер и вес защитных костюмов, существенно повлиять на общую стоимость контракта эти расходы не могли.

Кто получил миллиард

Найти Антона Юрьевича Вателя на самом деле не так сложно. Он оказался известен в прошлом как Tony VA, бэк-вокалист и концертный директор рэпера Александра Жвакина (Loc-Dog), и как автор диссертации на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Административно-правовое регулирование антикоррупционных стандартов служебного поведения государственных гражданских служащих» (работа «Диссернета» по данной диссертации еще не закончена, со списком выявленных заимствований можно ознакомиться на сайте вольного сообщества). В журнале «Полицейская и следственная деятельность» он упоминается среди соавторов статьи 2014 года «Антикоррупционные и этические стандарты служебного поведения государственных гражданских служащих» как преподаватель Московского университета МВД России.

Сегодня, согласно данным «СПАРК», Антон Ватель — генеральный директор и единственный участник ООО «Рэд Стар» и ООО «Редмашин», генеральный директор ООО «Альянс Алташ». Его номер телефона и адрес электронной почты нашлись в старых концертных объявлениях от Loc-Dog.

Антон Ватель ответил на звонок и пояснил, что, несмотря на то, что он раньше не занимался поставками медицинских изделий, в его внезапном для нас успехе нет ничего необычного. Это нормально: «Я предприниматель уже давно. Есть возможность развивать разные направления бизнеса. Есть желание. Ни больше ни меньше». На вопрос о цене поставки, которая, по данным редакции, оказалась завышена почти в два раза по сравнению с реальной стоимостью изделий, гендиректор «Рэд Стар» не ответил, направив нас за конкретикой к другим сотрудникам: «Есть бухгалтер, есть коммерческий директор, с которыми можно связаться. Я вам пришлю их контакты». Со времени нашего разговора прошло более десяти дней, но контактов «коммерческого директора» или «бухгалтера» мы не дождались.

На адрес электронной почты Антона Вателя, а также на его контакты в мессенджерах WhatsApp и Signal «Новая газета» направила редакционный запрос, в котором просила ответить на ряд вопросов. В частности, подтвердить изготовителя и модель защитных костюмов, поставляемых его компанией, прокомментировать разницу между отпускной ценой изделий изготовителя и ценой госконтракта и рассказать, как именно он, руководитель компании, абсолютно неизвестной на рынке медицинского оборудования, компании, вообще не существующей в информационном пространстве, смог стать эксклюзивным поставщиком на миллиард?

На момент публикации со дня отправки запросов (судя по маркерам мессенджеров, доставленным адресату) прошло более семи дней, ответа не поступило.

«Красная машина»

Кроме «Рэд Стар», господин Ватель с августа 2019 года является руководителем, а с 13 января 2020 года — и владельцем ООО «Редмашин» (один процент компании принадлежит ему лично, 99% — через ООО «Рэд Стар»). А до этого единственным участником ООО «Редмашин» был Руслан Райчев, а Антон Ватель у него — директором.

Господин Райчев также руководитель и совладелец ОАО «Арена менеджмент» (с ноября 2018 года по декабрь 2019 года пост гендиректора ОАО занимал Антон Ватель), ООО «ГК Синергия капитал», ООО «Ист Инжениринг» и двух ООО «СДС Эдженси», одноименных, но с разными адресами и ИНН.

Среди совладельцев «Арены Менеджмент» — Вадим Бакастов, человек, чье имя тесно связано с Романом Ротенбергом и его бизнесом. В 2016–2018 годах он руководил обанкротившимся ныне ООО «Доктор Спорт» — компанией спортивного питания, контролировавшейся КХЛ и СМП Банком, но наиболее известной как личный проект Романа Ротенберга. На 2018 год, согласно сайту СМП Банка, господин Бакастов входил в список аффилированных лиц, так как «принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО «СМП Банк» Аркадия и Бориса Ротенбергов. На данный момент его фамилия в списке аффилированных с банком лиц отсутствует. Руслан Райчев от разговора с «Новой газетой» отказался: «Нет, к сожалению». Связаться с Вадимом Бакастовым нам не удалось.

Как заплатить две цены и не расстроиться

Редакционный запрос был направлен начальнику Госпиталя для ветеранов войн доктору медицинских наук, полковнику медицинской службы запаса, профессору Максиму Кабанову.

Ответ был получен строго через семь дней, установленных законом «О средствах массовой информации». Это интересный документ. Сравним вопросы «Новой газеты» и ответы руководителя государственного бюджетного учреждения:

Просьба пояснить, как Максим Кабанов и Антон Ватель нашли друг друга, при условии, что госпиталь не размещал запроса коммерческих предложений в открытом доступе, и почему контрагентом было выбрано именно ООО «Рэд Стар», осталась без ответа и комментария.

Просьба подтвердить или опровергнуть, что по контракту с «Рэд Стар» поставляются костюмы компании Jiajia Holding Group Co., Ltd., модели JJ20200210-0212, осталась без ответа и комментария.

Медики временного госпиталя в «Ленэкспо» в защитных костюмах от Jiajia Holding Group. Скриншоты из видео, размещенного на сайте больницы

Просьба подтвердить наличие сертификатов на защитные костюмы и предоставить копии этих сертификатов (которые, по условиям госконтракта, должны быть у поставляемых костюмов), осталась без ответа и комментария.

Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн, беседуя с журналистами «Новой» на условиях конфиденциальности, рассказывают, что получают один одноразовый защитный костюм на несколько рабочих (суточных) смен в нарушение действующих норм. Просьба подтвердить или опровергнуть эту информацию осталась без ответа и комментария.

На просьбу прокомментировать цену костюмов для госпиталя в сравнении с ценой производителя (в 1,8 раза дороже) в официальном ответе объясняется, что «был проведен анализ цен по заключенным в 2020 году контрактам», а «официальный сайт компании «Фармстандарт» предлагает аналогичные медицинские одноразовые костюмы по 2700 рублей за единицу, без НДС». Это замечательный ответ. То есть цену на один товар (китайский костюм по китайскому стандарту) определяют по цене на другой товар (костюму неизвестного производителя от «Фармстандарта», как указано, по европейскому стандарту EN14126:2003/АС:2004 CE). Поиск в Сети может выдать цену на костюмы примерно с теми же заявляемыми характеристиками, начиная от 600 рублей.

Секретная «Фармбаза»

Совсем интересно стало, когда мы нашли еще один контракт Госпиталя для ветеранов войн с принадлежащим Петербургу ОАО «Фармбаза» — стандартным поставщиком средств защиты для городских медицинских учреждений. Контракт от 18 мая 2020 года на поставку «средства индивидуальной защиты (комбинезон одноразового применения (костюм защитный) № 1 (Китай)» в количестве 1500 штук по 1490 рублей за единицу, всего на 2 235 000 рублей со сроком поставки 5 рабочих дней со дня заключения контракта.

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. Фото: gvv-spb.ru

Максиму Кабанову был задан вопрос: чем обусловлена необходимость заказа 1,5 тысячи защитных одноразовых медицинских костюмов у «Фармбазы», если ожидаются полмиллиона аналогичных (судя по куцей «спецификации») от «Рэд Стар», в чем между ними разница и какие конкретно модели закупаются?

В ответе разъясняется, что костюмы бывают разные. Бывают «защитные» для работы, в том числе в инфекционных отделениях, а бывают «изоляционные», защищающие от инфекций только в неагрессивной среде. Дескать, костюмы от «Рэд Стар» и «Фармбазы» именно этим и отличаются.

Но, судя по «спецификациям» в контрактах, и тот, и другой костюмы именно «защитные». Дословно. Самым простым ответом было бы, как и просила «Новая газета», прямо указать производителей и модели, что позволило бы наглядно увидеть разницу, если она есть, но администрация госпиталя хранит тайну.

Полмиллиона костюмов — на полгода

С прелестной небрежностью игнорировав большинство вопросов, заданных «Новой газетой», администрация Госпиталя для ветеранов войн объяснила, как намерено распорядиться 500 000 защитных костюмов с гарантийным сроком 6 месяцев:

«Комитет по здравоохранению предоставил СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» план распределения средств индивидуальной защиты для учреждения (так в тексте ответа, видимо, правильно — «учреждений». — Ред.) здравоохранения Санкт-Петербурга. В связи с тем, что объем поставки большой, и СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» не имеет складских площадей для осуществления приемки и выдачи ЛПУ Санкт-Петербурга средств индивидуальной защиты, заключен контракт на оказание услуг по приемке, хранению и передаче средств индивидуальной защиты (защитные костюмы) с ОАО «Фармбаза». Согласно этому контракту, ОАО «Фармбаза» принимает, хранит и распределяет защитные костюмы, поставляемые ООО «Рэд Стар».

То есть эти костюмы предназначены не только для госпиталя, но и для других ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений), и фактически доставляются они не в госпиталь на улицу Народную, дом 21, корпус 2, а в «Фармбазу» на 5-й Предпортовый проезд, 19.

Если так, то представителей госпиталя и «Рэд Стар» можно поздравить с подлогом.

Согласно контракту, местом поставки товара указан адрес Госпиталя ветеранов войн: Санкт-Петербург, улица Народная, дом 21, корпус 2. На официальном сайте госзакупок большая часть документов об исполнении контракта отсутствует, но их можно обнаружить с помощью сервиса «СПАРК-Маркетинг». Согласно товарным накладным, актам о приемке товара и счетам-фактурам, товар принят по адресу: улица Народная, дом 21, корпус 2. На документах соответствующие подписи, в том числе начальника госпиталя Максима Кабанова и заведующей аптекой госпиталя Л.А. Никулиной.

«Не скажу»

Генеральный директор ОАО «Фармбаза» Любовь Полякова оказалась еще откровеннее, чем Максим Кабанов. В телефонном разговоре она была вежлива, даже предупредительна, но на вопрос о производителе и модели защитных костюмов ответила просто: «Не скажу». В ответе на редакционный запрос вместо запрашиваемых сведений процитировала госконтракт: «Средства индивидуальной защиты (комбинезон одноразового применения (костюм защитный) № 1 (Китай)».

Комитет что-то кому-то распределит

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на запрос «Новой» о госконтракте между Госпиталем для ветеранов войн и ООО «Рэд Стар» ответил, что «данная закупка предназначалась для удовлетворения нужд учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению, Медико-технической комиссией Комитета осуществляется распределение средств индивидуальной защиты (медицинских костюмов защитных одноразовых) в соответствии с заявленной учреждениями потребностью и их коечным фондом».

Вопрос о том, какой орган или какое должностное лицо и на каком правовом основании принимал данное решение, в виде какого правового акта оно оформлено, председатель комитета Дмитрий Лисовец проигнорировал.

По данным сайта госзакупок, петербургские медицинские учреждения, несмотря на как бы созданный полумиллионный запас защитных костюмов, которые, судя по информации Комитета по здравоохранению, должны распространяться по их заявкам, самостоятельно продолжают закупки костюмов с такими же характеристиками.

Недовольных нет

Государственное бюджетное учреждение закупает у не известной никому компании китайские одноразовые защитные костюмы на миллиард рублей — по 2 тысячи рублей за костюм. «Новая газета» установила, что защитные костюмы указанного в контракте стандарта, выданные медперсоналу госпиталя после поставки, — китайские костюмы, имеющие реальную цену почти в два раза ниже, но госпиталь отказывается называть марку и модель того, что он покупает, и предоставить сертификаты на эту продукцию.

Государственное ОАО «Фармбаза» поставляет какие-то другие (или такие же) китайские защитные костюмы по цене 1490 рублей за штуку, но и госпиталь, и ОАО по непонятной (и, по нашему мнению, незаконной) причине отказываются назвать марку и модель этих костюмов.

На страничке госконтракта с ООО «Рэд Стар» содержится документ от Комитета финансов Санкт-Петербурга «Финансовый контроль пройден». Но, согласно разъяснениям Комитета, он «не наделен полномочиями по контролю требований п. 3 ч. 8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ в отношении определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги».

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, в чьем фактическом распоряжении, судя по полученным ответам, находятся принадлежащие бюджетному учреждению защитные костюмы, осведомлен об их цене и (мы надеемся) об изготовителе и модели костюмов. Но цену не комментирует.

Врачи Госпиталя для ветеранов войн получили костюмы. Пусть, как они говорят, эти костюмы не то что дюпоновский Tychem, и в них тяжелее работать. И пусть их тоже недостаточно, но это лучше, чем покупать за свой счет, как в марте.

Кто-то положил в карман как минимум триста миллионов государственных рублей. Но это никому не интересно. Лучше всего воровать на войне или при пожаре. Пандемия тоже сойдет.