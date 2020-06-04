 

Трубецкому парку с каскадными прудами вернут исторический облик

04.06.2020, 10:25, Новости дня

В Тарусском районе будут восстанавливать старинный парк с усадьбой и каскадными прудами. Памятник природы регионального значения — Трубецкой парк долгое время был заброшен. В Минпророды Калужской области подтвердили, что в самое ближайшее время его начнут восстанавливать.

В течение лета в парке должны привести в порядок лесной фонд. Сначала удалят все сухие деревья, здоровые ждет санитарная обрезка. Восстановят геометрию старых аллей путем высадки недостающих деревьев. Завершатся работы установкой информационных табличек.

Следующий этап, сообщает ГТРК "Калуга", предполагает окультурить водную часть парка. Каскадные пруды будут реставрировать согласно заранее подготовленной проектной документации. Дно прудов почистят, а также приведут в порядок прибрежную прогулочную зону.

Текст:

ГТРК "Калуга"



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