Журналисты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки лета в РФ

04.06.2020, 10:17, Разное

Летом в РФ будут представлены несколько новых авто отечественного и иностранного производства. Журналисты назвали самые ожидаемые модели, среди которых Volkswagen Polo и Jetta, Renault Kaptur, Toyota Highlander и УАЗ «Патриот».

Согласно данным New Inform, на новый Volkswagen Polo дилеры уже открыли предзаказы. Российским автолюбителям будут доступны четыре комплектации, а стоимость авто новой генерации стартует от 793 тысяч рублей.

В этом месяце на российском рынке появится автомобиль Renault Kaptur, ценник на который стартует от 1,040 миллионов рублей. Кроме этого, ожидается новая вариация Volkswagen Jetta, стоимостью от 1,490 миллионов рублей. Отечественный УАЗ «Патриот» предложат в трех комплектациях, а его цена стартует с 1,180 миллиона рублей.

Летом автолюбители смогут приобрести в РФ новую Toyota Highlander. Четвертая генерация получила атмосферный шестилитровый двигатель, который выдает 249 лошадиных сил. Компания GAC Motor намерена расширить свою линейку на российском рынке. Поэтому ожидаются кроссовер GS5 и минивэн GN8. В июне также начались продажи купе-кросс Kia XCeed. Стоимость авто в таком кузове будет в пределах 1,5 – 2,040 миллионов рублей.