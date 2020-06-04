Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска

04.06.2020, 10:16, Новости дня

Первые три туриста для полета на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска выбраны, их объявят через месяц, сообщил директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини.

Как сообщил Саффредини телеканалу CNBC, три туриста для полета на МКС, планирующегося в октябре 2021 года, уже определены и будут объявлены примерно через месяц, передает РИА «Новости».

По его словам, компания ведет переговоры с потенциальными туристами для последующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.

Во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».