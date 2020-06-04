 

В РФ подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

04.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8831 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 441 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 8831 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1998, Подмосковье – 767, Санкт-Петербурге – 375.

Всего в стране выявлены 441 тыс. 108 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 204 тыс. 623 человек, из них 8666 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5384 человек.

Накануне, 3 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8536. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 295.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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