 

В Оренбуржье завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

04.06.2020, 10:16, Новости дня

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности против органов опеки, после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный.

«Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района после изъятия детей из многодетной семьи, прокуратура Домбаровского района взяла расследование дела под контроль», – сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Оренбургской области.

История в Оренбургской области получила широкую огласку после публикации видеозаписи, на которой видно, как в частном доме люди в форме силой забирают четверых детей у сопротивляющейся матери.

Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что не допустит повторения подобной истории. 

В свою очередь губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Коронавирусом заразился один из личных камердинеров Трампа

16.05 / Расходы по больничным выросли на 42 млн грн – Фонд соцстрахования Украины

04.04 / Коронавирус и теории заговора

08.04 / Открывший стрельбу по дочери и внуку мужчина арестован в Тобольске

09.05 / По-людски не праздновать нам нужно, а молиться

27.03 / Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

31.05 / Москва выразила протест Вашингтону из-за инцидента с российским журналистом

30.03 / Оперштаб уточнил информацию о режиме самоизоляции в Москве

10.04 / Принять участие в акции #МЫВМЕСТЕ захотели более 7 тыс. частных лиц и компаний

01.04 / Правозащитники двойных стандартов – защищаем террористов в России и бросаем на произвол судьбы российских ученых в плену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска