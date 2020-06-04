Хрупкая Матильда Шнурова предстала с тяжелой цепью на шее

04.06.2020, 10:03, Разное

На днях Матильда опубликовала селфи в дерзком черном наряде, который экс-супруга Шнура дополнила массивными аксессуарами. Она позировала перед зеркалом в простой черной майке, спустив с плеч объемный черный жакет с крупной золотой фурнитурой в ретро-стиле. Образ прекрасно дополнил классический голливудский макияж (стрелки и яркая помада), а также золотое колье в виде тяжелой цепи, которое придавало стройной фигуре особую хрупкость.

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Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) 3 Июн 2020 в 1:59 PDT

“Вы безупречная и обворожительная! 😍”, “Всегда особенная 💙”, “Удивительно! Вам идет быть самой разной!! Вы прекрасны”, “Матильда, Вы нереальная”, “Невозможно не влюбиться”, “Матильда, вы эксклюзив”, – принялись рассыпаться в комплиментах подписчики Шнуровой.

Поклонники также отметили новую прическу светской львицы. “Волосы шикарно выглядят, лучше любой рекламы шампуня👍”, “Скажите, пожалуйста, где вы стрижетесь???” – безуспешно пытались узнать фанаты Матильды.

Надо признать, что ретро-стиль действительно очень идет Матильде. Она с удовольствием носит легкие платья-миди в мелкий цветочек, выбирает яркие береты, экспериментирует с прическами и макияжем в стиле начала прошлого века. А свою хрупкость девушка любит подчеркивать крупными украшениями.