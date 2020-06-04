 

У иностранца в Подмосковье нашли полкило наркотиков

04.06.2020, 10:03, Разное

На участке трассы М-4 “Дон” в городе Кашире полиция остановила иномарку для проверки документов. За рулем находился 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Правоохранителям молодой человек сообщил, что направляется в Дагестан. Сотрудники дорожной полиции обратили внимание на то, что он странно себя ведет, и решили проверить машину.

В ходе досмотра под пассажирским сиденьем был обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон весом в полкилограмма.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на незаконную торговлю наркотиками”. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.



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