Меган Маркл присоединилась к протестам в США: Меня учили, что нужды других людей нужно ставить превыше своих страхов

04.06.2020, 10:03, Разное

Протестное движение в США, спровоцированное убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, продолжает набирать обороты. Сегодня к митингующим присоединилась и Меган Маркл, которая уже несколько месяцев живет с мужем и сыном в родном Лос-Анджелесе. Правда, сделала это супруга принца Гарри онлайн.

Меган записала обращение к ученикам школы Immaculate Heart High School (школа Непорочного сердца) в Лос-Анджелесе, в которой она сама когда-то училась. Маркл извинилась, что не сделала заявление раньше. Речь герцогини была посвящена проблеме расизма. В ней она почтила память 46-летнего афроамериканца из Миннеаполиса Джорджа Флойда, убитого в конце мая, а также других афроамериканцев, ставших жертвами полицейского произвола за последние несколько лет.

То, что всю последнюю неделю происходит в нашей стране, в нашем штате и нашем родном городе Лос-Анджелесе, просто немыслимо. Молчать целую неделю – было неправильно с моей стороны. Я просто не знала, что могла бы вам сказать. Я хотела сказать правильные слова, но я очень переживала, что их разберут на буквы. Но в итоге я поняла, что единственное неправильное, что можно сказать, – это не сказать ничего.

Мне жаль, что мы не смогли сделать мир тем местом, в котором вы заслуживаете жить. Моя учительница всегда говорила, что нужно ставить нужды других людей превыше своих страхов. Эти слова навсегда отпечатались в моем сердце, и с ними я иду по жизни. О них же я думала чаще всего в минувшую неделю. Простите. Мне очень жаль, что вы растете в мире, в котором такое все еще может произойти.

Жизнь Джорджа Флойда важна, как и Бреонны Тейлор, и Филандо Кастиля, и Тамира Райса.

Напомним, протесты в США начались 9 дней назад после объявления о смерти Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Митинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.

Не обошлось и без пострадавших. На ряду с другими гражданами травмы от столкновения с сотрудниками полиции, которые разгоняли протестующих, получила певица Холзи, а актер Джон Кьюсак чуть не получил дубинкой в лоб. О том, как его арестовали, рассказал и актер Коул Спроус, известный многим по роли Джагхеда в сериале “Ривердейл”.

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