Белый дом: Трамп готов применить Закон о восстаниях для подавления беспорядков

04.06.2020, 9:55, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп «обладает исключительным правом задействовать Закон о восстаниях» и «в случае необходимости применит его», заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Ранее в тот же день министр обороны Марк Эспер заявил, что «вариант с использованием действующей армии для поддержания правопорядка должен использоваться только в качестве крайней меры и только в самых экстренных и тяжелых ситуациях».

«Сейчас такой ситуации нет, – добавил он. – Я не поддерживаю использование Закона о восстаниях».

Федеральный закон 1807 года позволяет президенту в особых обстоятельствах использовать вооруженные силы и переданную в федеральное подчинение Национальную гвардию внутри страны для подавления гражданских беспорядков, восстаний и мятежей.

После появления сообщений о том, что комментарии министра обороны возмутили президента и высших чиновников Белого дома, пресс-секретаря спросили, по-прежнему ли Трамп доверяет ключевому члену кабинета, возглавляющему Пентагон.

«В данный момент министр Эспер все еще министр Эспер», – ответила Макэнани.

Столь сдержанный ответ усилил спекуляции, что в ближайшее время президент может попросить министра обороны подать в отставку.

В последние дни Трамп активно выступал за использование подразделений Национальной гвардии, которые обычно находятся в подчинении штатов, а не федеральных властей (за исключением округа Колумбия), для прекращения вандализма и грабежей в городах по всей стране.

Подчеркивая необходимость «закона и порядка» президент требует, чтобы больше губернаторов использовали подразделения гвардии, находящиеся в их подчинении. Он назвал «слабыми» губернаторов, проявляющих нерешительность в задействовании Национальной гвардии.

Трамп выступил в защиту своей прогулки через парк Лафайета к исторической церкви, где он поднял Библию через несколько минут после того как силовики жестко расчистили дорогу.

«Большинству религиозных лидеров это понравилось, – заявил Трамп в среду. – И почему бы им это могло не понравиться? Я стоял перед церковью, которая пережила травму».

В беседе с журналистом радио Fox News в среду Трамп заявил, что эта церковь, построенная в начале 19-го века и долгое время связанная с президентами США, «очень сильно обгорела» из-за действий вандалов в Вашингтоне в воскресенье вечером.

Президенту «было крайне важно» пойти в эту церковь, чтобы «направить очень мощное послание, что грабежи не одолеют страну», заявила Макэнани.