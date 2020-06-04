 

Канадский премьер Джастин Трюдо 21 секунду думал над ответом о беспорядках в США

04.06.2020, 9:53, Разное

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, когда его журналисты спросили о беспорядках в США, думал над ответом 21 секунду. Вероятнее всего, в подготовленной речи политика не было комментариев по этому поводу, поэтому он собирался с мыслями.
Как отмечает издание «Слово и Дело», всех интересовал ответ по поводу отношения к силовым методам, к которым предлагает прибегнуть Дональд Трамп. Джастин Трюдо после продолжительной паузы отметил, что весь мир с испугом и ужасом наблюдает за тем, что сейчас происходит в США. Канадский премьер считает, что американскому президенту следует прислушаться к мнению мирных демонстрантов, которые вышли к Белому дому. Несмотря на то, что государству удалось достичь прогресса за многие годы, сейчас «время узнать, какие продолжаются несправедливости в обществе».

В США на протяжении последней недели проходят массовые акции протеста против произвола полицейских и дискриминации по расовому признаку. Изначально они носили мирный характер, но быстро превратились в грабежи, погромы и мародерства, которые охватили практически все штаты страны.



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