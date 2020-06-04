Ученые раскрыли секрет опасности коронавируса

04.06.2020, 9:53, Новости дня

Специалисты Кембриджского университета провели исследование, в ходе которого обнаружили в коронавирусе вставку, идентичную части человеческого белка.

В рамках исследования ученые выявили уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность входа коронавируса в человеческую клетку, передает РИА «Новости».

По мнению ученых, именно этой точечной мимикрией частично обусловлена глобальная пандемия коронавируса: вирус может использовать фермент в белке ENaC-a, чтобы проникнуть внутрь клетки. Одновременно с этим SARS-CoV-2 нарушает работу данного белка, низкая активность которого на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.

Ранее американские медики назвали основную мишень коронавируса в организме, ею оказались эритроциты.

Перед этим китайские ученые обнаружили, что усиление воспалительных процессов и появление «матового стекла» в легких у пациентов происходит из-за повреждения у заболевших гемоглобина – важного транспортного белка человека. Позднее их выводы подтвердили медики из Италии.