 

Индия подтвердила участие военных в параде Победы 24 июня

04.06.2020, 9:48, Новости дня

Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

«С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с партнерами практические аспекты предстоящего мероприятия. В частности, предполагается, что в дикторском тексте по время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат Орденами Красной Звезды», – передает РИА «Новости» слова посла.

В 1944 году за содействие в снабжении советских вооруженных сил двое индийских военнослужащих, которые обеспечивали транзит военных материалов через Иран, были награждены Орденами Красной Звезды.

Президент Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Напомним, Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / В Польше отменили обязательное ношение масок

28.05 / Нефть подешевела на данных API о запасах в США

07.05 / Правительство обсудило субсидии авиакомпаниям и пакет поправок для борьбы с коронавирусом

30.05 / Ангела Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

29.05 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, без потерь со стороны сил ООС

26.05 / Polskie Radio – РФ будет рада, если Германия сложит ядерный зонтик США в Европе

02.04 / Алкоголь – не лекарство от COVID-19: ряд стран вводит “сухой закон”

15.04 / МИД запросил у Минпросвещения данные об уехавших в США российских школьниках

28.04 / «Аэрофлот» доставит в Россию 250 млн масок

30.04 / Эксперт: В ситуации с болезнью премьера власть показала свою полную открытость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска