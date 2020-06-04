Собянин пообещал уничтожить данные россиян из “Социального мониторинга” и системы пропусков после эпидемии

04.06.2020, 9:35, Новости дня

После окончания эпидемии коронавируса все данные россиян, которые были внесены в систему цифровых пропусков и приложение “Социальный мониторинг”, уничтожат. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС.

Мэр заверил, что вся информация, переданная москвичами, будет уничтожена. И подчеркнул, что ее использование “возможно только в чрезвычайных ситуациях”. “В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан”, – уточнил Собянин.

Отвечая на вопрос, учитывают ли власти города критику, звучащую в их адрес из-за принятых во время эпидемии мер, Собянин заявил, что “во все времена мнение горожан имеет решающее значение”, но “всегда есть исключения”. “Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других”, – сказал мэр Москвы.

По мнению Собянина, последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции будут полностью преодолены за год. “Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни”, – сказал Собянин.​

В конце мая глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что обработка личной информации владельцев цифровых пропусков в Москве ведется в соответствии с федеральным законом о персональных данных. Он заверил, что передача личных данных москвичей третьим лицам исключена.

Ранее власти Подмосковья также пообещали удалить из информационных систем личные данные всех, кто оформлял цифровые пропуска во время режима самоизоляции.

Москва занимает первое место в России по случаям заболевания COVID-19. В столице, по последним данным, медики выявили 187 216 инфицированных, выздоровели 91 654 человека, умерли 2685.

С начала мая в Москве действует пропускной режим, прогулки без пропусков жителям города разрешили лишь в начале июня и только по графику. В общественных местах Москвы необходимо носить маски и перчатки.