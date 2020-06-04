Во время карантина россияне стали чаще покупать водку в большой таре

04.06.2020, 9:35, Новости дня

Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать алкоголь в большой таре, сообщают “Ведомости” со ссылкой на исследование компании Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 тысяч человек).

Согласно исследованию, в апреле продажи водки в литровых бутылках увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее спрос на водку в большой таре неуклонно снижался, а с марта 2019 года до апреля этого года продажи сократились на 26%.

По данным Nielsen, россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 литра. Его продажи выросли на 52%, хотя в среднем по году сократились на 5%. В компании такую ситуацию объяснили тем, что во время самоизоляции россияне решили запастись алкоголем.

Наличие такой тенденции “Ведомостям” подтвердили в торговой сети “Магнит”, а также в Союзе производителей алкогольной продукции. Эксперты объясняют это более низкой себестоимостью литра водки в большой бутылке, а, значит, меньшей розничной ценой.

По данным Минздрава, во время самоизоляции потребление спиртных напитков в России увеличилось на 2-3%.